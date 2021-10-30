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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da mutlu son! Mohamed Elneny...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha transferi için sezonu erken açan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isim Mohamed Elneny olmuştu. Cimbom, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı futbolcuda mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:45
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da mutlu son! Mohamed Elneny...

2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da mutlu son! Mohamed Elneny...

Yaz transfer döneminde Arsenal ile anlaşan Galatasaray, Elneny'nin 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da mutlu son! Mohamed Elneny...

Premier Lig'de sadece 44 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu, Arsenal'in gelecek planları arasında yer almıyor. İngiliz ekibi, devre arasında onu göndererek maaş yükünden kurtulmak istiyor. Bu sebeple transferde artık önemli bir pürüz yok.

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