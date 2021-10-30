GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da forvet değişiyor! Kim oynayacak? (GS spor haberi)

Süper Lig'de son olarak dev derbide Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbide Mbaye Diagne'den beklenilen verimi alamayan ve Mohamed'in penaltıyı kaçırmasıyla beraberlik şansını kaybeden sarı kırmızılılarda fatura kesildi.

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, derbinin ardından Fatih Terim'in forvette değişime gideceğini ve Gaziantep maçında forvette kimin oynayacağını editörümüz Ömer Faruk Özcan'a açıkladı.

İşte Mehmet Özcan'ın açıklamaları:

Ligde 10 maç, Avrupa'da da 9 maç oynadı Galatasaray. Bu 19 maça da 19 farklı takım çıktı. Sezon başı kadro istikarını yakalayamamıştı. Fatih hoca, son 1 ayda bunu kırdı biraz.

Avrupa'da gol yemeyen kurguyla çıktı Fatih hoca derbiye. Beşiktaş'ın stadında 5. üst üste yenilgi. Şans yine ayağına geldi Galatasaray'ın... Penaltı kazandı.

Penaltıyı herkes Cicaldau diyor ama ben Babel de diyebilirim. İkisi de olabilirdi. Bir de oyuna yeni giren soğuk oyuncu ama bunun bir faturası olacak.

DIAGNE KÖTÜYDÜ

Diagne'nin derbi performansını da hiç beğenmedim. Daha önce oyundan alınabilirdi. Kötüydü. Mohamed de bireyselliğe kaçtı, orada takımın penaltıcısı varken...

HALİL FORVETE , DIAGNE VE MOHAMED YEDEĞE

Galatasaray'da Gaziantep maçında ben Halil Dervişoğlu'nun forvette oynamasını bekliyorum. Diagne ve Mohamed'in yedek soyunmasını bekliyorum.

