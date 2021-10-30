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Berkan farkı

Fedakarlık yapan oyuncularla çalışmayı tercih eden Fatih Terim’in yeni gözdesi Berkan Kutlu oldu. Lokomotiv Moskova maçında sakatlandığı ortaya çıkan Berkan, ağrılarına rağmen Beşiktaş derbisinde oynamak istediğini söyledi. 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu, 12 km. mesafeyle Vodafone Park’taki maçta en çok koşan oyuncu oldu. Berkan’ın özveriden kaçmaması, teknik heyet ve sağlık heyeti tarafından takdirle karşılandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Berkan farkı
Fedakarlık yapan oyuncularla çalışmayı tercih eden Fatih Terim'in yeni gözdesi Berkan Kutlu oldu. Lokomotiv Moskova maçında sakatlandığı ortaya çıkan Berkan, ağrılarına rağmen Beşiktaş derbisinde oynamak istediğini söyledi. 23 yaşındaki gurbetçi oyuncu, 12 km. mesafeyle Vodafone Park'taki maçta en çok koşan oyuncu oldu. Berkan'ın özveriden kaçmaması, teknik heyet ve sağlık heyeti tarafından takdirle karşılandı.
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