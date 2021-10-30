29 Ekim coşkusu

29 Ekım Cumhuriyet Bayramı, Galatasaray Kulübü’nde de coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten, “Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz” ifadelerinin yer aldığı bir kutlama mesajı yayınladı. Ayrıca Fatih Terim ve futbolcular idman sonrası Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübü ziyaret ettiği güne atfen hazırlanmış tişörtleriyle poz verdi. Muslera, Kerem, Diagne ve Taylan’ın kutlama mesajlarının olduğu bir video da paylaşıldı.
29 Ekım Cumhuriyet Bayramı, Galatasaray Kulübü'nde de coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten, "Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir kutlama mesajı yayınladı. Ayrıca Fatih Terim ve futbolcular idman sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaret ettiği güne atfen hazırlanmış tişörtleriyle poz verdi. Muslera, Kerem, Diagne ve Taylan'ın kutlama mesajlarının olduğu bir video da paylaşıldı.