TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda 17 puan toplayarak lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde yer alan Galaltasaray'da yönetim düğmeye bastı. Transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan ve önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi.
İtalyan basını, sarı kırmızılıların Serie A ekibi Roma'da foram giyen Diawara ile ilgilendiğini öne sürdü. Gineli oyuncu için Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'un da istekli olduğu ve Galatasaray'la yarış içine girdiği belirtiliyor.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle Roma'nın Bodo Glimt'ten 6 gol yediği UEFA Avrupa Ligi maçının ardından hocası Jose Mourinho ile sıkıntı yaşamıştı. Haberde, Portekizli teknik adamın, Diawara'nın üzerini çizdiği ve devre arasında gönderilmesini istediği belirtiliyor.