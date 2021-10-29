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TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

Süper Lig'in ilk 10 haftasının ardından lider Trabzonspor'un 7 puan gerisine düşen Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Ocak ayında kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'un Roma'nın yıldız ismini gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 13:55
TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda 17 puan toplayarak lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde yer alan Galaltasaray'da yönetim düğmeye bastı. Transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvayan ve önceliği 6 numara takviyesine veren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

İtalyan basını, sarı kırmızılıların Serie A ekibi Roma'da foram giyen Diawara ile ilgilendiğini öne sürdü. Gineli oyuncu için Almanya Bundesliga ekibi Frankfurt'un da istekli olduğu ve Galatasaray'la yarış içine girdiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle Roma'nın Bodo Glimt'ten 6 gol yediği UEFA Avrupa Ligi maçının ardından hocası Jose Mourinho ile sıkıntı yaşamıştı. Haberde, Portekizli teknik adamın, Diawara'nın üzerini çizdiği ve devre arasında gönderilmesini istediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

Genç futbolcunun da Jose'nin tavırlarından rahatsızlık duyduğu ve bunu menajerine ilettiği de haberin detayları arasında yer alıyor. Henüz 18 yaşında 600 bin euro karşılığında Bologna'ya ima atan Amadou Diawara, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 1 sezon içinde 14.5 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli'de de yıldızını parlatan Diawara, 2019'da 22 yaşındayken 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

Bu sezon ligde sadece 1 maçta 7 dakika şans bulabilen genç futbolcu, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Ancak İtalyan kulübünün henüz Diawara için bir bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. Kulübün, Mourinho'dan bir rapor beklediği belirtiliyor. Diğer taraftan Galatasaray cephesinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

"GÜNAH KEÇİSİ Mİ İLAN EDİLİYOR?"

Adı Galatasaray'la anılmaya başlanan Amadou Diawara'nın menaceri de sürece dahil oldu. Roma'nın teknik patronu Jose Mourinho'ya ağır eleştirilerde bulunan menajer Daniele Piraino, "Mourinho, Bodo Glimt yenilgisi için Diawara'yı günah keçisi mi ilan ediyor? Yoksa kulübünü bir transfer yapmaya mı zorluyor, işin açıkçası anlayamadım. Ancak kesin olan bir şey var ki, Mourinho son derece rahatsız edici bir durum yarattı. Şimdi bunu nasıl düzeltecek çok merak ediyorum ve endişeliyim" diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

AMADOU DIAWARA KİMDİR?

AS Roma takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Amadou Diawara, 17 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 75 kilo olan Amadou Diawara, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Amadou Diawara, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Amadou Diawara, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

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