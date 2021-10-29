TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'dan orta saha bombası

Genç futbolcunun da Jose'nin tavırlarından rahatsızlık duyduğu ve bunu menajerine ilettiği de haberin detayları arasında yer alıyor. Henüz 18 yaşında 600 bin euro karşılığında Bologna'ya ima atan Amadou Diawara, burada gösterdiği başarılı performansın ardından 1 sezon içinde 14.5 milyon Euro'ya Napoli'nin yolunu tuttu. Napoli'de de yıldızını parlatan Diawara, 2019'da 22 yaşındayken 21 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

Bu sezon ligde sadece 1 maçta 7 dakika şans bulabilen genç futbolcu, yeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor. Ancak İtalyan kulübünün henüz Diawara için bir bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi. Kulübün, Mourinho'dan bir rapor beklediği belirtiliyor. Diğer taraftan Galatasaray cephesinin oyuncuyu kiralamaya da sıcak baktığı bildirildi.