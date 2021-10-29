Galatasaray'ın hedefini Romanya Milli Takım hocası açıkladı! "Andrei Ivan transfer olursa...."

Dica, diğer iki Rumen oyuncu Cicaldau ve Morutan gibi Ivan'ın da, efsane teknik direktör Fatih Terim'in oyununa adapte olması halinde, Romanya milli takımına çok şey katacağına inanıyor.

Dica, transfer ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızlı, güçlü ve çok yönlü bir oyuncu (Andrei Ivan). Cicaldau ve Morutan Galatasaray'a transfer olduysa, Ivan neden olmasın? 3-4 yıl öncesine göre çok büyük tecrübe kazandı. Bir dönem yurt dışında da çıktı (Krasnoda, Rapid Wien) ama orada istediği ortamı yakalayamadı.