Galatasaray'ın hedefini Romanya Milli Takım hocası açıkladı! "Andrei Ivan transfer olursa...."

Galatasaray, yaz transfer sezonunda Cicaldau ve Morutan'ı transfer etmiş ve geleceğe dair önemli iki yatırımda bulunmuştu. Cimbom için yakın zamanda Anderi Ivan transferi gündeme gelirken, Rumen antrenör Nicolae Dica konu ile ilgili konuştu.
Galatasaray, yaz transfer sezonunda Cicaldau ve Morutan'ı transfer etmiş ve geleceğe dair önemli iki yatırımda bulunmuştu. Cimbom için yakın zamanda Anderi Ivan transferi gündeme gelirken, Rumen antrenör Nicolae Dica konu ile ilgili konuştu.
Galatasaray'ın Andrei Ivan transferine ilişkin Rumen basınında (Prosport) yer alan haber şu şekilde oldu;
"Andrei Ivan, Galatasaray'ın dikkatini çekiyor ve milli takımın yardımcı antrenörü Nicolae Dică, bu hamlenin Romanya futbolu için gerçek bir darbe olacağına inanıyor!
Dica, diğer iki Rumen oyuncu Cicaldau ve Morutan gibi Ivan'ın da, efsane teknik direktör Fatih Terim'in oyununa adapte olması halinde, Romanya milli takımına çok şey katacağına inanıyor.
Dica, transfer ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızlı, güçlü ve çok yönlü bir oyuncu (Andrei Ivan). Cicaldau ve Morutan Galatasaray'a transfer olduysa, Ivan neden olmasın? 3-4 yıl öncesine göre çok büyük tecrübe kazandı. Bir dönem yurt dışında da çıktı (Krasnoda, Rapid Wien) ama orada istediği ortamı yakalayamadı.
Romanya'ya geri döndü ve eski maç formunu yeniden yakaladı. Galatasaray'a transfer olması halinde başarılı olacağına inanıyorum." dedi.
Bununla beraber Romanya milli takım teknik direktörü Mirel Radoi de, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Orada 3 Rumen futbolcunun olması, bizim takımımız adına sansasyonel olur!" dedi.
ANDREI IVAN KİMDİR?
4 Ocak 1997'de Romanya'nın Moreni şehrinde dünyaya gelen Andrei Ivan, 1.85 boyunda ve sol kanatta görev alıyor. Tercih edilmesi halinde Ivan, forvette ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
Kariyerine CS U Craiova U19'da başlayan Ivan, daha sonra Krasnodar ve Rapid Wien'de oynamıştı. Yıldız isim, 2019-20 sezonunda Universitatea Craiova'ya geri döndü.
Andrei Ivan, bu sezon 11 müsabakada 4 gol 2 asist üretti. Öte yandan Romanya milli takımında da 9 maçta 1 gol kaydetti.