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GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı şaşırttı! Yaptığı... (GS spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, ocak ayı transfer listesinin ilk sırasına ‘6 numara’ yazdı. Bu transferin ne kadar gerekli olduğunu ise derbi istatistikleri fazlasıyla ortaya koydu. Taylan Antalyalı ile Jose de Souza arasındaki fark da dikkatlerden kaçmadı. İşte tüm istatistikler ve tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 12:23
GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı şaşırttı! Yaptığı... (GS spor haberi)

Sezon başında önemli bir değişime giderek kadroya gençleştiren G.Saray'da ocak ayı transfer listesinin ilk sırasına '6 numara' yazıldı.

Sarı kırmızılılarda bu transferin ne kadar gerekli olduğunu ise son Beşiktaş derbisinin istatistikleri fazlasıyla ortaya koydu.

Takımın 6 numarası Taylan Antalyalı ile siyah beyazlılardaki mevkidaşı Josef de Souza'nın performansları arasındaki fark gerçekten çok çarpıcı.

ASSUNÇAO HAZIR DEĞİL

Hürriyet'in haberine göre; özellikle ikili mücadele (7.1'e 2.6), sahipsiz top kazanma (8.3'e 3.6), top kapma (1.3'e 0.4), isabetli pas (53'e 29), rakip yarı alanda isabetli pas (25'e 15) kategorilerinde Josef büyük fark attı.

G.Saray'ın ara transferde 6 numara adaylarının başında Gedson ve Elneny geliyor. Diğer taraftan Galatasaray'ın sezon başında Famalicao'dan kiraladığı Gustavo Assunçao'nun henüz beklenen seviyede olmadığı için bu mevkide sürekli Taylan'nın görev aldığı öğrenildi.

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