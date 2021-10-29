GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim rotasyona gidiyor! O isimler kulübeye (GS spor haberi)

Sakat ve cezalı futbolcuların olmadığı karşılaşmalarda dahi iki kez aynı 11'le sahaya dizilemeyen sarı-kırmızılılar, Gaziantep maçına da Beşiktaş derbisinden farklı isimlerle çıkacak.

4-5 DEĞİŞİKLİK



Fatih Terim'in Taylan ve Diagne'nin yanı sıra kanatlar konusunda da bir değişim planladığı öğrenildi. Gaziantep maçında Morutan'ın forvet arkasında oynaması bekleniyor. Santrforda Halil, kanatlarda ise Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.