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GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim rotasyona gidiyor! O isimler kulübeye (GS spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim düğmeye bastı. Bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 19 maçın hiçbirisine aynı kadroyla çıkmayan Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Gaziantep maçına da Beşiktaş derbisinden farklı isimlerle çıkacak. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 09:49
GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim rotasyona gidiyor! O isimler kulübeye (GS spor haberi)

Sakat ve cezalı futbolcuların olmadığı karşılaşmalarda dahi iki kez aynı 11'le sahaya dizilemeyen sarı-kırmızılılar, Gaziantep maçına da Beşiktaş derbisinden farklı isimlerle çıkacak.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim rotasyona gidiyor! O isimler kulübeye (GS spor haberi)

4-5 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim'in Taylan ve Diagne'nin yanı sıra kanatlar konusunda da bir değişim planladığı öğrenildi. Gaziantep maçında Morutan'ın forvet arkasında oynaması bekleniyor. Santrforda Halil, kanatlarda ise Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim rotasyona gidiyor! O isimler kulübeye (GS spor haberi)

UĞURLU ATANDI

Galatasaray'ın Pazar günü 19.00'da NEF Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edeceği maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Çimen yapacak. Uğurlu, Cimbom'un 14 maçını yönetti. Aslan, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi gördü.

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