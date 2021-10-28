GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas sürpriz bir kararla karşı karşıya...Sarı-Kırmızılıların sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Aytaç Kara'nın takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. 61 Saat'in haberine göre Aytaç Kara'nın forma şansı bulamaması sebebiyle bu kararı aldığı iddia edildi.
LİGDE SADECE 1 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray formasıyla ligde sadece Trabzonspor maçında görev alan ve 45 dakika sahada kalabilen Aytaç Kara, Beşiktaş derbisi öncesi verdiği görüntüyle manşetleri süslemişti. Tecrübeli futbolcu maçtan 20 dakika önce tek başına sahaya çıkıp yedek kulübesine oturmuş, oyuncunun moralsiz görüntüsü dikkat çekmişti.
TERİM'İN İMA ETTİĞİ İSİM AYTAÇ MI?
Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası düzenlediği basın toplantısında devre arası transfer dönemine değindiği sırada 'Fazla süre alamayan gitmek isteyecektir' ifadelerini kullanmıştı.