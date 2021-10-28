GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

"Evime geldim. Burası benim hayalimdi. Ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü karar çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. Şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum."