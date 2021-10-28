Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

Süper Lig'de sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar şok bir kararla karşı karşıya. Galatasaraylı oyuncunun takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 10:28
GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas sürpriz bir kararla karşı karşıya...Sarı-Kırmızılıların sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Aytaç Kara'nın takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. 61 Saat'in haberine göre Aytaç Kara'nın forma şansı bulamaması sebebiyle bu kararı aldığı iddia edildi.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

LİGDE SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasıyla ligde sadece Trabzonspor maçında görev alan ve 45 dakika sahada kalabilen Aytaç Kara, Beşiktaş derbisi öncesi verdiği görüntüyle manşetleri süslemişti. Tecrübeli futbolcu maçtan 20 dakika önce tek başına sahaya çıkıp yedek kulübesine oturmuş, oyuncunun moralsiz görüntüsü dikkat çekmişti.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

TERİM'İN İMA ETTİĞİ İSİM AYTAÇ MI?

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası düzenlediği basın toplantısında devre arası transfer dönemine değindiği sırada 'Fazla süre alamayan gitmek isteyecektir' ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

"BURASI BENİM HAYALİMDİ"

Galatasaray'ın sezon başında 3 yıllığına transfer ettiği ve senelik 6 milyon TL maaş ödediği Aytaç Kara, kendisini Sarı-Kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

"Evime geldim. Burası benim hayalimdi. Ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Çok mücadeleler verdim, çok savaştım ve karşılığını aldım. Önemli olan bu formayı giydikten sonra bana güvenen taraftarlarımızın ve camiamızın yüzünü karar çıkarmamak. Ben de bunu yapacağıma inanıyorum. Şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takım arkadaşlarımız ve ekibimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum."

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da ters köşe karar! Yeni transfer ve ayrılık... (GS spor haberi)

GOL KATKISI YOK

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 1, tüm kulvarlarda toplam 7 maça çıkan ve 305 dakika süre alan Aytaç Kara, skor katkısı veremedi.

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