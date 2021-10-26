GALATASARAY HABERİ: Volkan Demirel'den flaş Galatasaray sözleri! "Başta Fatih Terim..." (GS spor haberi)

Galatasaraylıların oynanan oyundan memnun olmadıklarını dile getiren Demirel, "Kazandığı maçlara da bakalım, net bir Galatasaray oyunu görmedik. Hep olmayan durumları konuştuk. Galatasaray, kontra atak takımı gibi oynadı. Bu Galatasaray'ın oyunundan başta Fatih Terim olmak üzere hiçbir Galatasaraylı memnun değildir" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN KADRO KALİTESİ YETERSİZ"

Sarı-kırmızılı takımın kadro kalitesinin yeterli olmadığını ifade eden Volkan Demirel, "Ben Galatasaray'a baktığımda; net olarak Galatasaray'ı göremiyorum. Net bir kadrosu yok. Galatasaray'ın kadrosu bence Galatasaray'a uygun değil. Ben, Galatasaray'ın birçok farklı takımına karşı oynadım ama bu kadro kaliteli bir Galatasaray kadrosu değil. Bence Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı kalite eksikliği" dedi.



