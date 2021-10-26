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Diagne topla buluşamadı

Fatih Terim, Beşiktaş karşısında sürpriz yaparak Mbaye Diagne ile maça başladı. 9 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Senegalli futbolcu, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'ın maçı genelde geride kabul etmesi nedeniyle fazla topla buluşamadı. Yakaladığı fırsatı iyi kullanamayan Diagne, 78. dakikada yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50
Diagne topla buluşamadı
Fatih Terim, Beşiktaş karşısında sürpriz yaparak Mbaye Diagne ile maça başladı. 9 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkan Senegalli futbolcu, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'ın maçı genelde geride kabul etmesi nedeniyle fazla topla buluşamadı. Yakaladığı fırsatı iyi kullanamayan Diagne, 78. dakikada yerini Mostafa Mohamed'e bıraktı.
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