Haberler Galatasaray SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile sürdü. Karşılaşmanın son anlarına girilirken Vida'nın eline çarpan top sonrası karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:52 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 22:27
SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Galatasaray mücadelesi ile sürdü. Heyecan kat sayısı yüksek karşılaşmada tabela 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğünü gösterirken ve karşılaşmanın son bölümüne girilirken, konuk ekip Galatasaray penaltı kazandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top Domagoj Vida'nın eline çarptığı gerekçesiyle Fırat Aydınus 79. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Beşiktaş kalecisi Ersin'i aşamadı.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

SON DAKİKA