SPOR HABERİ - Galatasaray Beşiktaş karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş Galatasaray mücadelesi ile sürdü. Heyecan kat sayısı yüksek karşılaşmada tabela 2-1 ev sahibi ekibin üstünlüğünü gösterirken ve karşılaşmanın son bölümüne girilirken, konuk ekip Galatasaray penaltı kazandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top Domagoj Vida'nın eline çarptığı gerekçesiyle Fırat Aydınus 79. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Beşiktaş kalecisi Ersin'i aşamadı.

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