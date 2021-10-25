Morutan faktörü

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında Morutan'ı yedek güç olarak sahaya sürdü. Ancak galibiyet istediği Beşiktaş deplasmanında Rumen oyuncuyu 11'de kullanacak. Morutan geride kalan 9 haftada attığı 2 golle 4, yaptığı 1 asistle de 2 puana olmak üzere toplam 6 puana direkt etki etti. Morutan'dan sonra Galatasaray'da en fazla puana katkı veren ikinci oyuncu ise 3 golle 5 puan getiren Mohamed oldu. Rusya'da Kerem'i golle buluşturan Morutan bugün de Fatih Terim'in sahadaki en büyük kozu olacak.