Derbi taktiği belli

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı "önce durduracak, sonra vuracak"… Siyah- beyazlılar maçlara iyi ve baskılı başlıyor. Hem ilk yarıların, hem de ikinci yarıların ilk 15 dakikalarında goller buluyor. Bu süreçte Terim'in ilk planı oyunu dengede tutmak... Siyah-beyazlıların son 15 dakikalarda oyundan düştüğünü düşünen Terim, rakibini bu dakikalarda mat etmenin planlarını yapıyor.

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Ligde son 3 maçını kazanan ve 17 puanını bulunan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak