Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Yenersek şampiyonluk..."

Galatasaray puan olarak zirvenin uzağında değil… Lider Trabzonspor'dan sadece 4 puan geride... Fatih Terim, Beşiktaş'la oynanacak derbiyi alarak zirveye ortak olmak istiyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adama göre, Vodafone Park'tan çıkacak 3 puan çok daha fazla anlam taşıyor.



Özellikle de psikolojik olarak rakiplerine korku salacak bir 3 puan olacak. Oyuncularını psikolojik olarak derbiye hazırlayan Terim, "Beşiktaş'ı yenersek mental açıdan öne geçeriz. Bu da bize şampiyonluk yolunda psikolojik destek sağlar" dedi. Oyuncularından her şeyi yapmalarını istedi.

YAŞI KADAR DERBİ GÖRDÜ

1953 doğumlu Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 67 derbiye çıktı. 25 galibiyet, 25 beraberlik, 17 yenilgi karnesine sahip 68 yaşındaki teknik adam, 68. derbi heyecanını Vodafone Park'ta yaşayacak. Terim yönetimindeki sarı- kırmızılı takım, Beşiktaş derbilerinde ise 13 galibiyet, 13 beraberlik, 8 yenilgi gördü.