Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim konuştu! "Oyuncularıma güveniyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu.



İşte o sözler...



"Rusya'dan galibiyetle dönmek ve onun arkasında taraftarımızla beraber olmak oyuncularımıza iyi geldi. Karşılıklı sevgi seli, oyuncuları daima mutlu eder. Bir sonraki maçlara daha iyi hazırlar. Umarım öyle olmuştur. Hep öyle de oldu.

Her maçın stratejisi değişik oluyor. Bizim artık ezber hale getirdiğimiz bir oyun ezberimiz var. Beşiktaş güçlü bir takım. Avrupa da ne olursa olsun Beşiktaş Beşiktaş'tır. Saygı duyuyoruz. Maçın başında şiddetli bir baskıya maruz kalacağımızı biliyoruz.



Umarım güzel bir maç olur, umarım biz kazanırız. Oyuncularıma güveniyorum.Tek handikapımız Perşembe oynayıp sabaha karşı burada olmak olabilir. Bugün Diagne ile başlamayı düşündük. Bakalım oyunun gidişatına göre gerekeni yaparız."