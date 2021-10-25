Başkan Burak Elmas tribüne dönüyor

PFDK sezon başında sarı- kırmızılı kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımı ve resmi sitesindeki açıklamalarından dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası vermişti.
PFDK sezon başında sarı- kırmızılı kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımı ve resmi sitesindeki açıklamalarından dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası vermişti. Milli arada cezası son bulan Elmas, Galatasaray kongresiyle aynı güne denk geldiği için Konyaspor maçına gidememişti. Galatasaray Başkanı, Beşiktaş maçında iki ay sonra tribündeki yerini alabilecek.