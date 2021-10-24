GALATASARAY HABERLERİ: Dolmabahçe Kadıköy'den zor geliyor! İşte o rakamlar

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray uzun süredir kazanamadığı deplasmanlardaki olumsuz serilerini bitirdi. Son iki senede Trabzon, Başakşehir, Rize, Sivas ve Malatya'da kazanan Cimbom, Fenerbahçe deplasmanındaki 21 yıllık hasrete son vermişti. Ancak Galatasaray bu periyotta Vodafone Park'ta oynadığı son 4 derbide Beşiktaş'a yenildi. Sabah'ın haberine göre, istatistikler de sarı-kırmızılılar için Dolmabahçe'nin Kadıköy'den bile zor deplasman olduğunu gösteriyor. İşte detaylar:



OLİMPİYAT'TA İKİ KEZ KAZANDILAR

Son 25 senede ligde Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3 defa (1999-00, 2019-20, 2020-21) mağlup eden Galatasaray, aynı dönemde Dolmabahçe'de Beşiktaş'a ligde sadece 2 kez (2005-06, 2011-12) üstünlük sağladı. İnönü'nün 2013-16 arası yenilendiği dönemde Olimpiyat'ta 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, Dolmabahçe'ye dönüldüğünde siyah-beyazlılara karşı istediği sonuçları elde edemedi. 2016'da tekrar açılan ve Vodafone Park ismini alan stattaki 5 derbinin 4'ünü Beşiktaş kazandı, Galatasaray sadece 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.