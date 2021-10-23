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GALATASARAY HABERLERİ - 2000 ruhu canlanıyor! Aslan gözünü kupaya dikti

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, grupta 7 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların ilk üç maçta ortaya koyduğu performans, taraftarını heyecanlandırırken, bu tablo UEFA Kupası’nın kazanıldığı 2000 senesini hatırlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:22
GALATASARAY HABERLERİ - 2000 ruhu canlanıyor! Aslan gözünü kupaya dikti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son olarak Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda deviren sarı-kırmızılılar, grupta 7 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı camiada da Avrupa Ligi'nde zorlu rakiplere karşı alınan sonuçlar "2000 ruhu canlanıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Milliyet'te yer alan habere göre; özellikle UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndan lider çıkılması durumunda teknik direktör Fatih Terim'in Avrupa Ligi'ndeki hedefi daha da yukarı koyacağı belirtildi. Böyle olması durumunda ocak ayında yapılacak 1-2 nokta transferle daha iddialı hedefler konulacağının altı çizildi. Bu durum, Türk takımlarının gelecekteki katılımlarını da etkileyecek.

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