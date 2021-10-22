GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Rumen yıldızı Morutan'ın transferi FCSB ile Botoşani arasında gerginliğe neden oldu

22 yaşındaki genç yıldızın iki eski kulübü, oyuncunun Galatasaray 'a transferi sonrası karşı karşıya geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve oyuncunun satışından yüzde 9'luk bir pay alma hakkına sahip olan Morutan'ın eski takımı Botoşani'nin başkanı Valeriu Iftime, bu transferin oyuncu açısından iyi ancak FCSB açısından kötü olduğunu dile getirdi.

Sözlerine devam eden Iftime, "Morutan 10 milyon euro'luk bir futbolcu. Yeteneği ve zekası çok fazla. 3 milyon euro'ya satılması doğru değil. Daha fazla paraya satılmış olabilir. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sadece tam olarak neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Sayın Becali'nin böyle bir oyuncuyu bu kadar az bir rakama satacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.