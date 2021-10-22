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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Rumen yıldızı Morutan'ın transferi FCSB ile Botoşani arasında gerginliğe neden oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın bonservis bedeli oyuncunun iki eski kulübü arasında gerginliğe neden oldu. Morutan'ın eski takımı Botoşani'nin başkanı, yıldız ismin Galatasaray'a transferine dair çarpıcı ifadeler kullandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 14:24 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma 15:15
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Rumen yıldızı Morutan'ın transferi FSCB ile Botoşani arasında gerginliğe neden oldu

Galatasaray'ın sezon başında Rumen takımı FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Oyuncunun bonservis bedeli ise 3.5 milyon euro olarak açıklanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Rumen yıldızı Morutan'ın transferi FSCB ile Botoşani arasında gerginliğe neden oldu

22 yaşındaki genç yıldızın iki eski kulübü, oyuncunun Galatasaray'a transferi sonrası karşı karşıya geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve oyuncunun satışından yüzde 9'luk bir pay alma hakkına sahip olan Morutan'ın eski takımı Botoşani'nin başkanı Valeriu Iftime, bu transferin oyuncu açısından iyi ancak FCSB açısından kötü olduğunu dile getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Rumen yıldızı Morutan'ın transferi FSCB ile Botoşani arasında gerginliğe neden oldu

Sözlerine devam eden Iftime, "Morutan 10 milyon euro'luk bir futbolcu. Yeteneği ve zekası çok fazla. 3 milyon euro'ya satılması doğru değil. Daha fazla paraya satılmış olabilir. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sadece tam olarak neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Sayın Becali'nin böyle bir oyuncuyu bu kadar az bir rakama satacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Rumen yıldızı Morutan'ın transferi FSCB ile Botoşani arasında gerginliğe neden oldu

Bu rakamlar doğrultusunda FCSB, Botoşani kulübüne satıştan yüzde 9'luk pay olarak 342 bin euro'luk bir ödeme yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın Rumen yıldızı Morutan'ın transferi FSCB ile Botoşani arasında gerginliğe neden oldu

Botoşani Başkanı Iftime'nin, Morutan'ın Galatasaray'a transferine ilişkin açıklamaları, Rumen basınında geniş yankı uyandırdı.

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