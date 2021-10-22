Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? BJK GS derbisi canlı izle

Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora sokan Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar, hem üst üste aldığı Başakşehir ve Sporting yenilgilerini unutturmak hem de liderlik yarışından kopmamak için derbiden galip ayrılmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı devirerek gruptaki liderliğini perçinleyen Galatasaray ise Beşiktaş'ı devirerek lig ve Avrupa'daki formunu sürdürmeyi hedefliyor.

Marcao'nun da cezasının sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise Hasic, N'Koudou, Mehmet Topal ve Atiba'nın sakatlıkları devam ediyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, BJK GS DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de haftanın kapanış müsabakası olacak derbi 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'taki dev derbide 3 puan elde etmek isteyen iki takımın karşılaşması beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed