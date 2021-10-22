Başkan Erdoğan Weah ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'da Angola, Togo ve Nijerya ülkelerine yaptığı ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, PSG ve Milan'da adını tüm dünyaya duyuran eski futbolcu Liberya Cumhurbaşkanı George Weah ile sohbetini anlattı. Başkan Erdoğan, "Liberya Cumhurbaşkanı Weah eski bir futbolcu. Futboldan sonra siyasete girmiş. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Monaco, Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi birçok büyük futbol kulübünde oynamış. Yılın futbolcusu da seçilmiş. Ronaldo'nun da aldığı Altın Top Ödülü'nü o da almış. Tabii çok iyi de transfer paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espri üzerine gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'A 2 GOL ATTI

Weah, Galatasaray'a karşı 3 maça çıktı. 1988-89'da Monaco formasıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Weah, Prekazi'nin müthiş frikik golünü attığı ve 1-1 biten rövanş maçında 1 gol kaydetti. 1999-00 sezonunda Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Milan karşılaşmasında da 1 gol bulmuştu.

WEAH KİMDİR?

Futbola ülkesi Liberya'da 1986'da başlayan George Weah, 1988'de Monaco'ya transfer olarak adını Avrupa'da duyurmaya başladı. Paris SG, Milan, Chelsea, M. City ve Marsilya gibi dünyaca ünlü kulüplerde top koşturan Weah, 2003'te futbolu bıraktı. Profesyonel kariyerinde 458 maça çıkan Weah, 184 gol, 58 asistle oynadı.