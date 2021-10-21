Squid Game yanıtı! Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya videolu cevap

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, son dönemin popüler dizisi Squid Game temalı bir video ile maçın anonsunu yapan Lokomotiv Moskova'ya yine aynı diziden esinlenerek yapılan bir video ile cevap verdi.

İşte o video...