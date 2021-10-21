Squid Game yanıtı! Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya videolu cevap

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, son dönemin popüler dizisi Squid Game temalı bir video ile maçın anonsunu yapan Lokomotiv Moskova'ya yine aynı diziden esinlenerek yapılan bir video ile cevap verdi.
İşte o video...
#BugünGünlerdenGALATASARAY— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 20, 2021
🏆 Player Number 1905 Has Returned
🆚 @fclokomotiv
🗓️ 3. Hafta
📆 21.10.2021
⏰ 22.00
🏟️ Stadion Lokomotiv
📲 #FCLMvGS #UEL
📺 #SquidGame@BybitTurkiye pic.twitter.com/nXAds6DCdT