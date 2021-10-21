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Squid Game yanıtı! Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya videolu cevap

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılı takımdan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Galatasaray, son dönemin popüler dizisi Squid Game temalı bir video ile maçın anonsunu yapan Lokomotiv Moskova'ya yine aynı diziden esinlenerek yapılan bir video ile cevap verdi. İşte o video... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 09:49
Squid Game yanıtı! Galatasaray'dan Lokomotiv Moskova'ya videolu cevap

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, son dönemin popüler dizisi Squid Game temalı bir video ile maçın anonsunu yapan Lokomotiv Moskova'ya yine aynı diziden esinlenerek yapılan bir video ile cevap verdi.

İşte o video...

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