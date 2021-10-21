GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa'da rekor kırdı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray savunmasıyla göz kamaştırıyor. Lokomotiv Moskova deplasmanından 1-0 galip dönen Cimbom, E Grubu'nda 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı ve liderliğini sürdürdü. Öte yandan sarı-kırmızılılar, 3 maçta gösterdiği performansla Avrupa kupaları tarihinde bir ilke imza attı.

AVRUPA'DA REKOR!

3 maçta 2 gol atıp gol yemeyen Aslan, Avrupa kupaları tarihinde ön elemeler hariç ilk kez üst üste 3 maçta gol yememeyi başardı.

Galatasaray daha önce üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı ancak 1993'te gerçekleşen bu serinin ilk maçı ön eleme turunda elde edildi.

1993-94 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Manchester United ile 0-0 berabere kalan Galatasaray daha sonra grupta oynadığı ilk iki maçta Barcelona ve Spartak Moskova ile de 0-0 berabere kalmıştı.

TEK RAKİP WEST HAM

Avrupa Ligi'nde şu ana kadar kalesini gole kapatan Galatasaray bu kulvarda İngiliz ekibi West Ham ile yarışıyor.

32 takımın mücadele ettiği turnuvada yalnızca West Ham ve Galatasaray şu ana kadar gol yemedi.