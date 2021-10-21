GALATASARAY HABERİ - Fatih Terim Lokomotiv Moskova galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri...

"Bu akşamın anahtarı acelemiz yoktu. Mağlup olmamak bizim için önemliydi, galip gelmek çok güzeldi. Berabere dönsek bile avantajlı olacaktık, acele etmeden aklımızdakileri uyguladık. Tam istediğimiz gibi tek paslarla gecenin golünü attık."

"Fazla pozisyon vermedik, ikinci toplarda biraz sıkıntı çektik. Dönen topları kullanmaya çalıştılar. Tecrübeli veya genç oyuncu ayrımı yapmaksızın her oyuncum iyi takım olmakta ısrarcılar. Genç oyuncular gereğini yapıyorlar."

"Rakiplerimizin de berabere kaldığı bir gecede bizim 7 puana ulaşmamız önemliydi. Lokomotiv'le evimizde oynayacağız, Marsilya da evinde Lazio'yu ağırlayacak. Kolay değil ama iyi gidiyoruz ve bundan son derece memnunum. Tüm Galatasaraylılara selamlar."