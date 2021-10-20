Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı şifresiz mi? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor.

Futbolseverler şimdiden maç yayınıyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? L. Moskova - G.Saray maçı nasıl izlenir? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı...

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı TSİ 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar da merak ediliyor.

İşte Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanalların listesi...







