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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı şifresiz mi? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta maçında deplasmanda Rus ekibi Lokomotiv moskova ile kozlarını paylaşacak. Şimdi futbolseverler "Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı şifresiz mi? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 00:00
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı şifresiz mi? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor.

Futbolseverler şimdiden maç yayınıyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak? L. Moskova - G.Saray maçı nasıl izlenir? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı...

LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı TSİ 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar da merak ediliyor.

İşte Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanalların listesi...



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