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GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas ile Fatih Terim'den Florya'da transfer zirvesi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas, pazartesi günü Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim ile buluştu. İkili, takımın durumunu, Avrupa'dan talipleri olan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceğini ve ara transfer dönemini masaya yatırdı. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas ile Fatih Terim'den Florya'da transfer zirvesi!
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in önceki gün Florya'da genel bir istişare toplantısı yaptığı öğrenildi. İki ismin transferde oyunculara gelen teklifler ve Kerem Aktürkoğlu'nun durumu için görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Pazartesi günü Florya'da yaklaşık bir saat süren görüşmede ocak ayı için takımdan gönderilecek ve transferi gündemde olan oyuncular için fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. Elmas, Terim'in listesindeki isimleri ocak ayında takıma kazandırmaya çalışacak. Elmas-Terim ikilisi akşam da birlikte bir özel davete katıldı ve samimi görüntüler verdi.

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