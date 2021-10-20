GALATASARAY HABERLERİ: Burak Elmas ile Fatih Terim'den Florya'da transfer zirvesi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in önceki gün Florya'da genel bir istişare toplantısı yaptığı öğrenildi. İki ismin transferde oyunculara gelen teklifler ve Kerem Aktürkoğlu'nun durumu için görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Pazartesi günü Florya'da yaklaşık bir saat süren görüşmede ocak ayı için takımdan gönderilecek ve transferi gündemde olan oyuncular için fikir alışverişi yapıldığı belirtildi. Elmas, Terim'in listesindeki isimleri ocak ayında takıma kazandırmaya çalışacak. Elmas-Terim ikilisi akşam da birlikte bir özel davete katıldı ve samimi görüntüler verdi.