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Galatasaray haberleri | Gustavo Assunçao ocakta yolcu!

Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray zirveden kopmadı. Sarı kırmızılılar 10. hafta Beşiktaş ile karşılaşacak. Aslan bir yandan bu maçın hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim flaş bir karar aldı. Tecrübeli futbol adamı Gustavo Assunçao ile yolların ayrılmasını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray haberleri | Gustavo Assunçao ocakta yolcu!

Transferin son gününde büyük ümitlerle Portekiz'in Famaliçao takımından 1 yıllığına kiralanan Gustavo Assunçao şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in 1'i ilk 11'de olmak üzere sadece 2 maçta forma şansı verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusuyla ilgili şok bir iddia kulislerde dolaşıyor.

Galatasaray haberleri | Gustavo Assunçao ocakta yolcu!

KONYA ÖNÜNDE ÇOK ETKİSİZ KALDI

Takvim'in derlediği habere göre Terim son olarak Konyaspor önünde çok etkisiz kalan Assunçao'nun devre arasında gönderilmesini istiyor. Başarılı hocanın yönetimi bu konuda bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray haberleri | Gustavo Assunçao ocakta yolcu!

ÖZELLİKLE FİZİKİ OLARAK YETERSİZ

Terim'in özellikle Assunçao'nun fiziki yetersizliği nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın 21 yaşındaki futbolcunun yerine devre arasında mutlaka bir transfer yapılmasını istediği de belirlendi.

Galatasaray haberleri | Gustavo Assunçao ocakta yolcu!

GEDSON OLMAZSA ELNENY GELEBİLİR

Alına bilgilere göre Terim ara transfer döneminde Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçilmesini istiyor. Eğer Portekizli yıldız yine bitirilemezse bu kez Mohamed Elneny'nin ismi gündeme gelebilir.

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