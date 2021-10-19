GALATASARAY HABERLERİ: Romanya'da Morutan transferi gündemden düşmüyor! "Galatasaray para ödemedi"

Galatasaray'ın sezon başında Romanya ekibi FCSB'den transfer ettiği Olimpiu Morutan'a ilişkin, oyuncunun ülkesinde çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediliyor.

Botoşani kulübü başkanı Valerio Iftime, daha önce yaptığı açıklamada, FCSB'nin Galatasaray'dan aldığı bonservis ücretinin yüzde 9'unun kendilerine verilmesi gerekiğini dile getirmişti.

YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Başkan Iftime, yaptığı yeni açıklamada şu sözlere yer verdi;

"FCSB'yi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na şikayet ettik ve başkan Catalin Anton ile konuştu. Hangi miktarı aldıklarını, hakettiğimiz paranın ne kadar olduğunu öğrenmek istiyoruz. Morutan, Galatasaray adına iyi bir transferdi. FCSB için ise mega kötü bir ayrılık oldu.

Becali, onu 10 milyon euroya satsaydı bunu her yerde söyleyecek ve kendiyle övünecekti. Şimdiye kadar Galatasaray'dan FCSB'ye hiç para gitmedi. Bu yüzden bize o yüzde 9'u bile ödemediler.

Sanırım 2 milyon civarında bir rakama anlaştılar. Kendilerine sorduklarımda, bu miktarın Galatasaray ile aralarında gizli olduğunu söylediler ve biz gizlilik maddesi imzalandığını aktardılar. Ben sadece, FCSB'nin bize ödemesi gereken parayı istiyorum çünkü FCSB ciddi bir kulüp."



