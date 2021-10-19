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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Süper Lig'i unuttu! Dersimiz: Lokomotiv Moskova

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Terim, kurmaylarıyla beraber Rus ekibini yakından inceliyor. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Lokomotiv Moskova karşısında sahaya çıkacağı forvet hattı belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Süper Lig'i unuttu! Dersimiz: Lokomotiv Moskova

Galatasaray, Süper Lig'de art arda 3'üncü maçını kazanırken camianın keyfi yerinde. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın takıldığı haftada kazanan Aslan zirve yarışında rakiplerine yaklaştı.

Sarı-kırmızılılarda yüzler gülüyor. Teknik direktör Terim ise rotasını çoktan Avrupa Ligi'ne kırmış durumda. Deneyimli çalıştırıcı, Lazio galibiyeti ve Marsilya beraberliği sonrası Lokomotiv Moskova deplasmanından da iyi bir skorla dönerek liderliğini korumak istiyor.

İmparator, kurmaylarıyla birlikte Rus ekibini mercek altına aldı. Hemen öğrencilerine aktarmaya başladı. Usta hoca bu sezon sadece Süper Lig'de zirveyi değil, Avrupa'da da geçmiş başarıları da kovalıyor.

Fatih Terim, Lokomotiv deplasmanına da çift forvetle çıkacak. En uçta formda Mohamed veya Diagne oynayacak. Arkalarında bağlantı oyuncusu olarak Halil Dervişoğlu görev yapacak.

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