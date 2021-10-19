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GALATASARAY HABERLERİ: Elneny bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Konyaspor’u yendi ancak futbol olarak rakibine ezildi. Cimbom çareyi devre arasında transfer yapmakta buldu. Orta sahaya takviye yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny'yi listenin ilk sırasına aldı. Galatasaray yönetimi, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı futbolcuyu ocak ayında renklerine bağlamak için şartları zorlayacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Elneny bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Galatasaray sezon başında ciddi paralar harcamasına rağmen orta sahaya doğru ismi bulamadı. Uzun süre Gedson Fernandes'in peşinde koşan sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız olmayınca son anda Gustavo Assunçao'yu renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Elneny bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Ancak Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Gustavo Assunçao iyi niyetlerine rağmen bu bölgeyi kapatamadı. Özellikle Konyaspor maçının ikinci yarısında orta sahadaki defolar iyice ortaya çıktı. Çareyi transferde buldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Elneny bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

ARSENAL GÖNDERİYOR
Aslan'ın renklerine katmayı düşündüğü isim Mohamed Elneny. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mısırlı ön liberonun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Arsenal devre arası uygun bir bedelle 29 yaşındaki oyuncusunu göndermeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Elneny bombası! Transfer tarihi ortaya çıktı

Fatih Terim de hem Türkiye'yi bilmesi hem de tecrübesiyle Elneny'yi takımında görmek istiyor. Deneyimli futbolcu bu sezon Arsenal formasıyla 1'i kupa, 1'i lig olmak üzere 2 maça çıkabildi.

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