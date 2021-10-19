GALATASARAY HABERİ: Rusya'ya bambaşka Cimbom! Hem taktik hem oyuncular değişiyor (GS spor haberi)

Galatasaray haberleri: Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek son 3 maçını da kazanan Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova maçına çevrildi.

Zorlu ve yoğun fikstürde kadrosunu ekonomik kullanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında önemli bir değişim yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre; tecrübeli hocanın Rusya'da Boey, Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper ve Diagne'yi 11'e alması bekleniyor.

Terim'in Yedlin, Alpaslan, Halil, Mohamed ve Kerem'i kulübede oturtacağı öğrenildi. Konyaspor önünde çift forvetli sistemi tercih eden Terim, Moskova'da 4-3-3'e geri dönecek.