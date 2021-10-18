Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - ŞAPKA VE TAVŞAN Konyaspor'un, Sehiç - Skubiç işbirliğiyle maçın ilk dakikalarında hediye ettiği golle öne geçen Galatasaray iyi oynamadı.

Orta sahadan başlayalım… Maçın en iyi ismi yine Cicaldau'ydu ama ekürisi Taylan beklenmedik kadar kötüydü.

Taylan'a erken gördüğü sarı kartın da etkisiyle Terim ancak 45 dakika dayanabildi.



Arada birkaç kez saman alevi gibi parlayan Morutan ile birlikte Galatasaray orta sahası lig standartının bir hayli altında bir performans sergiledi.

Skor 1-0'a geldikten sonra maçın son düdüğüne kadar gole her daim yakın oynayan taraf Palut'un takımıydı.

İkinci yarıda Konya'nın beraberlik golünü bulmaması sadece Muslera'nın nefis bir kurtarışıyla değil, çokça beceriksizlikle alakalıydı.