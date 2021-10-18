Spor yazarları Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

Taylan - Assunçao değişikliğinden hemen sonra Halil, Morutan ve Kerem'in çıkışı bence çok doğru hamleydi.
Girenlerin performansı (Babel, Barış, Emre), pasif ve çaresizce kötüye giden oyunu değiştirmeye yetmedi.
Yıllardır Galatasaray'ı dünkü maçın ikinci yarısındaki kadar acz içinde görmedim. Konyaspor'u da böyle oynayan bir takımı yenemediği için övemiyorum.
Fatih Hoca bu kadro ve bu performansla Lokomotif ve Beşiktaş maçlarının ikisini de kazanmak için şapkadan hayli iri bir tavşan çıkarmak zorunda gibi duruyor.
Ama önce aynı şapkayı önüne koyarak bir düşünmesi lazım.
LEVENT TÜZEMEN - LİDERİ BULMALI
Galatasaray zirveye tutunmak için önemli bir maç kazandı. Ancak ikinci yarıdaki rakibin oyununa mahkum olmak ve topa sadece yüzde 29 oranında sahip olmak büyük takım kimliğine yakışmadı.
İlk yarı ile ikinci yarı arasında Galatasaray'ın oyun anlayışında gece ile gündüz kadar fark vardı.