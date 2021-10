Aslan tam gaz

Galatasaray, Konyaspor karşısında ikinci yarıda oldukça zorlansa da kazanmayı başardı. Maça Mostafa Mohamed'in 4. dakikada attığı golle başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda rakibine karşı üstünlük kurmasına rağmen farkı artıramadı. İlk 45 dakikada Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohamed ile tehlikeler yaratan Cimbom, kaleci İbrahim Sehic'i geçmeyi başaramadı. İkinci yarıda ise bambaşka bir Galatasaray vardı. Ev sahibi, skoru koruma içgüdüsüyle savunmaya çekildi ve topu Konyaspor'a bıraktı.



DEĞİŞİKLİKLER YARAMADI



Konyaspor, ikinci yarıda sazı eline aldı ve yüklenmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, kalesini son ana kadar savunsa da bu bölümde heyecan hiç dinmedi. 55. dakikada Serdar Gürler'in sert şutunu Fernando Muslera harika kurtardı. Teknik Direktör Fatih Terim, 61. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Ancak yapılan hamle de oyunun şeklini değiştirmedi. Her şeye rağmen kalesini gole kapatmayı başaran Galatasaray maçı 1-0 kazanarak puanını 17'ye yükseltti. Sarı-kırmızılılar; Göztepe ve Çaykur Rize'den sonra Konya'yı da yenerek çıkışını sürdürdü.



SERİSİ SONA ERDİ



Sezona harika bir başlangıç yapan ve oynadığı 8 maçı kaybetmeyen Konyaspor'un serisini Galatasaray bozdu. Yeşil-beyazlılar, geçen sezonun sonlarından itibaren toplam 12 maçtır mağlup olmuyordu. Ancak NEF Stadyumu'ndan boynu bükük ayrıldı. Konyaspor, İstanbul'da kazanamama serisine de son veremedi. 21. maçta Aslan 17. kez galip geldi.