Galatasaraylı futbolculardan Konyaspor maçı öncesi anlamlı hareket!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetirken; Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç üstlendi. Sarı-kırmızılılar mücadele öncesi anlamlı bir etiketle sahaya çıktı.
Meme kanserine farkındalık yaratmak isteyen Cimbom sahaya, "#MemeKanserindeKontrolElinde" yazılı etiketlerle çıktı.
Öte yandan Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e maç öncesinde büyük destek verdi. Tecrübeli teknik direktörü tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.