Galatasaray Konyaspor maçı sonrası Fatih Terim'den galibiyet yorumu! (GS spor haberi)

Galatasaray Konyaspor maçı: Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

İlk yarıda yaptığımız presle golü bulduk, sonra yine pres yapıp pozisyonları da bulduk. Golü atıp, işi bitirmemiz lazımdı. Ben bir şey söylemedim ama oyuncuların skoru koruma içgüdüsü devreye girdi.

Bazen çok iyi defansta yapmak lazım, tek pozisyon dışında iyi savunduk. Haftaya önemli bir maç var, kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Hafta içi Lokomotiv Moskova maçı var oraya gideceğiz, zorlu bir periyot. Güzel oyun istiyoruz, bunu da yakın gelecekte yapacağız.

BOEY AÇIKLAMASI

Sacha Boey için, doktor ekibiyle görüşüceğiz. Rusya'ya da götüreceğiz onu. Moskova maçında oynaması biraz riskli olabilir ama Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum.

Taylan'ı sarı karta ramak kaldığı için çıkardım. O da bizim için handikap oldu, iyi oynuyordu çünkü.

RUSYA'YA MORALLİ GİDECEĞİZ

Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz. Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte.