Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi Fatih Terim konuştu! "Oyuncularımı iyi görüyorum" (GS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in sözleri:

Dün akşam itibarıyla tam kadro olduk. Her takım için kolay değil, milli takımlara çok oyuncu veren takımların maalesef bu gerçeği var. Oyuncularımı iyi görüyorum.

Her gün daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bugün de inşallah 3 puanı alan takım oluruz. Konyaspor iyi bir takım, mağlubiyetleri yok. Galatasaray da kendine üst sıralarda yer istiyor.

Oyun anlayışımızda herhangi bir değişikliğimiz yok ama sayısal değişiklikler her zaman olabilir. Numaraların çok fazla önemi yok. Mantalitemizde hiçbir değişiklik yok, bugün de böyle başlıyoruz.