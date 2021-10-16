SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray Kulübünün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.



Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.



2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.



306 ibrasızlık

310 ibra oyu

20 çekimser



2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.



384 ibrasızlık

247 ibra oyu

4 çekimser oy

ABDURRAHİM ALBAYRAK: MALİ İBRA MUTLU ETTİ

Galatasarey'ın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, ibra oylaması sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.