SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray Kulübünün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.
2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.
306 ibrasızlık
310 ibra oyu
20 çekimser
2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.
384 ibrasızlık
247 ibra oyu
4 çekimser oy
ABDURRAHİM ALBAYRAK: MALİ İBRA MUTLU ETTİ
Galatasarey'ın eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, ibra oylaması sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.