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GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, attığı gollerle ve oyuna yaptığı katkı ile Avrupa'da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Rumen futbolcu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahneye çıkarken, son dakika attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olmayı başarmıştı. Sarı-kırmızılıların 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı genç yıldız ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 08:27
GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, saha içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Rumen futbolcu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahneye çıkarken, son dakika attığı golle takımına 3 puanı getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Morutan, sarı-kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Göztepe maçında da galibiyet golünü kaydetmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu ligde çıktığı 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

TAKİBE ALDILAR

Morutan, Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda... Birçok büyük kulüp, Rumen futbolcuyu izlemeye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında... Olimpiu Morutan ayrıca Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya Milli Takımı'na da seçildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ

Olimpiu Morutan Galatasaray'da gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

MORUTAN'I GÖREN GÖRENE

Galatasaray'ın sezon başında 3 milyon 500 bin avro ödeyerek FCSB'den kadrosuna kattığı Morutan kısa sürede gösterdiği performansla beğeni topladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Transfermarkt'ta Rumen oyuncu büyük ilgi görüyor. 22 yaşındaki yıldız adayının profili dünya çapında Messi, Ronaldo, Mbappe ve Lukaku'dan sonra en çok görüntülenmeye sahip oldu.

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