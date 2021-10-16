GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, saha içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, saha içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Rumen futbolcu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahneye çıkarken, son dakika attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
Morutan, sarı-kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Göztepe maçında da galibiyet golünü kaydetmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu ligde çıktığı 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
TAKİBE ALDILAR
Morutan, Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda... Birçok büyük kulüp, Rumen futbolcuyu izlemeye başladı.
Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında... Olimpiu Morutan ayrıca Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya Milli Takımı'na da seçildi.
MİLLİ TAKIMA KADAR YÜKSELDİ
Olimpiu Morutan Galatasaray'da gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başardı.
MORUTAN'I GÖREN GÖRENE
Galatasaray'ın sezon başında 3 milyon 500 bin avro ödeyerek FCSB'den kadrosuna kattığı Morutan kısa sürede gösterdiği performansla beğeni topladı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Transfermarkt'ta Rumen oyuncu büyük ilgi görüyor. 22 yaşındaki yıldız adayının profili dünya çapında Messi, Ronaldo, Mbappe ve Lukaku'dan sonra en çok görüntülenmeye sahip oldu.