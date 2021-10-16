GALATASARAY HABERLERİ: Olimpiu Morutan çılgınlığı! Messi ve Ronaldo'dan sonra...

Galatasaray 'ın sezon başında 3 milyon 500 bin avro ödeyerek FCSB'den kadrosuna kattığı Morutan kısa sürede gösterdiği performansla beğeni topladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Transfermarkt'ta Rumen oyuncu büyük ilgi görüyor. 22 yaşındaki yıldız adayının profili dünya çapında Messi, Ronaldo, Mbappe ve Lukaku'dan sonra en çok görüntülenmeye sahip oldu.