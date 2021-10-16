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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Sacha Boey kararı! Beşiktaş derbisinde...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanında sakatlanan Sacha Boey, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında forma giyememişti. Milli arayı tedavi olarak geçiren genç sağ bek iyileşti ve çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in, Fransız sağ beki Konyaspor maçında riske etmeyip Beşiktaş derbisine saklayacağı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 10:38
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Sacha Boey kararı! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey, milli arayı tedavi olarak geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Sacha Boey kararı! Beşiktaş derbisinde...

SAKATLIĞINI ATLATTI!
Sakatlığını atlatan Sacha Boey çalışmalara başladı. Ancak Fatih Terim, Fransız sağ beki tam hazır hale gelmeden oynatmak istemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Sacha Boey kararı! Beşiktaş derbisinde...

21 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında görev yapması beklenmiyor. Sacha Boey'nin Beşiktaş ve L. Moskova'ya saklandığı öğrenildi.

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