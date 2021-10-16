Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde yürütülen transfer çalışmasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Terim, sezon başında kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes için yeniden temasa geçti. Tecrübeli teknik adam Rui Costa ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 07:22
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'da Ekim ayı oldukça hareketli geçiyor. Stadyum isim sponsorluğu için NEF ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, Galatasaray Üniversitesi ile de iş birliği protokolünde el sıkıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

Burak Elmas ve yönetimi tüm bu gelişmelerle birlikte kasa kolaylığı sağlarken bir yandan da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı için hamleler yapmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

KASA KOLAYLIĞI SAĞLANDI

Galatasaray'da Türk Telekom ile yapılan stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılar; Timur İnşaat'la anlaşarak stadyum isim sponsorluğu konusunda NEF ile sözleşme imzaladı. Galatasaray bu anlaşmadan 725 milyon lira kazanacağını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

Genç orta saha oyuncusunun takımında süre alamaması, devre arasında yolların ayrılma ihtimalini güçlendirmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

BONSERVİSİYLE BİRLİKTE

Sarı-Kırmızılılar bu transferi kiralama yöntemiyle değil, bonservisle bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi de masadaki ihtimallerden biri. Terim'in eski öğrencisi Rui Costa'nın, Gedson Fernandes transferine sıcak yaklaşması, Florya'da heyecan yaratıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

GEDSON YARIM SEZON OYNADI

Gedson Fernandes geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu. 22 yaşındaki orta saha sarı-kırmızılı formayla 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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