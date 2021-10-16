GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

Genç orta saha oyuncusunun takımında süre alamaması, devre arasında yolların ayrılma ihtimalini güçlendirmiş durumda.
BONSERVİSİYLE BİRLİKTE
Sarı-Kırmızılılar bu transferi kiralama yöntemiyle değil, bonservisle bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi de masadaki ihtimallerden biri. Terim'in eski öğrencisi Rui Costa'nın, Gedson Fernandes transferine sıcak yaklaşması, Florya'da heyecan yaratıyor.
GEDSON YARIM SEZON OYNADI
Gedson Fernandes geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu. 22 yaşındaki orta saha sarı-kırmızılı formayla 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.