GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den flaş Gedson Fernandes hamlesi! Rui Costa...

UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'da Ekim ayı oldukça hareketli geçiyor. Stadyum isim sponsorluğu için NEF ile sözleşme imzalayan sarı kırmızılılar, Galatasaray Üniversitesi ile de iş birliği protokolünde el sıkıştı.

Burak Elmas ve yönetimi tüm bu gelişmelerle birlikte kasa kolaylığı sağlarken bir yandan da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Ocak ayı için hamleler yapmaya başladı.