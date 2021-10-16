Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın milli ara sendromu! ! İşte o istatistik... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın milli ara sendromu! ! İşte o istatistik... (GS spor haberi)

Süper Lig'in 9. haftaında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da soğuk rüzgarlar esiyor. Milli ara dönüşü oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanamayan sarı-kırmızılı ekip; 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'ın milli ara sendromu! ! İşte o istatistik... (GS spor haberi)
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Milli takımlara tam 13 oyuncu gönderen Galatasaray'ı iki sezondur lige verilen aralar olumsuz etkiliyor.Sabah'ın derleği habere göre; sarı-kırmızılar, milli ara dönüşü oynadıkları son 4 lig maçını kazanamadı. Geçen sezon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son olarak Hatay'dan da 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu sezon da milli ara dönüşünde Trabzon'a konuk olan Aslan, 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'ilk beraberliğe razı oldu. Tuzlaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak ritim tutmaya çalışan Galatasaray'da kadroda 3 eksik bulunuyor. Berkan ve Marcao'nun cezalı olduğu Konyaspor maçında Arda da sakatlığı nedeniyle yok.

TERİM'DEN SAVUNMA ALARMI

Ligin geride kalan bölümünde 13 gol atıp 12 gol yiyen G.Saray, mili arada oynadığı iki hazırlık maçında ağlarında toplam 6 gol gördü. Terim, Konyaspor karşılaşması öncesi savunma oyuncularını uyardı.

SON DAKİKA