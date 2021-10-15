Hayallerin ötesinde

Galatasaray'ın sezon başı Craiova'dan 6.5 milyon euro'ya aldığı Alexandru Cicaldau'dan flaş açıklamalar… Rumen yıldız, "Galatasaray taraftarlarının daha önce de çok videosunu görmüştüm ancak yaşadıklarım, hayal ettiklerimin çok ötesinde. İnanılmaz! Böylesine bir tutku ve aşkı başka yerde bulmak çok zor. Galatasaray'da rüyamı yaşıyorum çünkü her şey harika: Taraftarlar, antrenman tesisleri, idman, soyunma odasındaki atmosfer, yemek, yaşadığım yer hepsi..." ifadelerini kullandı.



ELLERİ TİTRİYOR!



Taraftarlara övgüler yağdıran Cicaldau, "Sokaklarda insanlar beni durdurup, fotoğraflar çekiyor. Maskeyle bile tanıyorlar. Bir restoranda akşam vakti yemek bekliyordum ve gözümün kenarıyla bir taraftarın 5 dakika boyunca etrafımda dolaştığını gördüm. Bir noktada cesaretini topladı ve fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. O kadar heyecanlıydı ki elleri titriyordu, telefonu doğru düzgün tutamadı bile" şeklinde konuştu.



10 NUMARA ÇOCUKLAR



Cicaldau, isminin telaffuzunun zor olduğu için takım içinde kendisine 'Alex' dediklerini belirtti. Arda Turan, Muslera, Feghouli ve Babel'e geçmişte hayran olduğunu belirten Cicaldau, "Bana ilk günden itibaren çok sıcak yaklaştılar, 10 numara çocuklar gerçekten" dedi. 24 yaşındaki futbolcu, 33 numarayı da kendisinin istediğini ve severek giydiğini belirtti.

ANDREI IVAN'I İSTERİM

Cicaldau'ya eski kulübü Craiova'dan bir futbolcu seçecek olsa kimi istediği soruldu. 24 yaşındaki orta saha, Andrei Ivan'ın ismini verdi. Rumen futbolcu Andrei Ivan, 24 yaşında ve 1.85 boyunda. Ivan, sol kanat, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor. Kulübü ile 2023'e kadar kontratı olan Ivan, bu sezon 9 maçta 2 gol kaydetti.



GÖZLER SCOUTTA



Cicaldau'nun Ivan'ı önermesiyle taraftarlar oyuncuyu merak etmeye başladı. 24 yaşında olması ve Romanya'dan gelen Cicaldau ile Morutan'ın beğenilmesi sonrası gözler scout ekibinin raporuna çevrildi. Ivan için girişim olabilir.



MORUTAN'A SÖYLEDİM



Olaylı geçen Marsilya maçında Morutan'la konuştuğunu belirten Cicaldau, "Morutan'ın gelmesi ikimize de yaradı. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz, artık daha yakınız. Aramızda iki blok var. Marsilya maçı durduğunda yanına gidip daha önce hiç yaşamadığımız deneyimleri birlikte yaşadığımızı söyledim. O maçta da tribünde çok fazla Türk vardı" dedi.



%100'Ü VERİYORUM



Çocukluğunda Türkiye'de top oynayacağını hayal etmediğini belirten Cicaldau başarısının sırrını ise çok çalışmaya bağladı. Cicaldau, "Her idmanda yüzde 100'ümü veriyorum ve her maça çok önemli bir maçmış gibi yaklaşıyorum" dedi.