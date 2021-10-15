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Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer itirafı! "Pişmanım"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'den transfer itirafı geldi. Zaman zaman performansıyla tartışılan 34 yaşındaki futbolcu, İngiliz basınına verdiği röportajda kariyerinin en büyük hatasını açıkladı. Ryan Babel, geriye dönüp baktığında Bundesliga'ya transfer olmasından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 09:32
Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer itirafı! "Pişmanım"

Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'ya transfer olması olduğunu belirtti.

Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer itirafı! "Pişmanım"

Ryan Babel Liverpool'da yakaladığı ritmi kaybetmeye başladıktan sonra transfer olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Benitez ve Dalglish ilee 4 yıl geçirdim. Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımı hissettiğimde daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'e gittim ama Bundesliga'ya transfer olduğum için pişmanım" diye konuştu.

Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer itirafı! "Pişmanım"

Babel Premier Lig ile Bundesliga arasındaki farkın Almanya'da başarısız olmasına neden olduğunu belirterek geriye dönüp baktığında Hoffenheim hamlesinin yapmaması gereken bir transfer hamlesi olarak baktığını belitti.

Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer itirafı! "Pişmanım"

Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Beşiktaş, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Galatasaray ve Fulham'da forma giydi.

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