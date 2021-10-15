Galatasaray'da Ryan Babel'den transfer itirafı! "Pişmanım"

Galatasaraylı Ryan Babel, İngiliz basınına verdiği röportajda kariyerinin en büyük hatasının Bundesliga'ya transfer olması olduğunu belirtti.

Ryan Babel Liverpool'da yakaladığı ritmi kaybetmeye başladıktan sonra transfer olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Benitez ve Dalglish ilee 4 yıl geçirdim. Milli takımdaki yerimi kaybetmeye başladığımı hissettiğimde daha çok oynamak için yükselişte olan Hoffenheim'e gittim ama Bundesliga'ya transfer olduğum için pişmanım" diye konuştu.