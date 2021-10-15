GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray 'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ocak ayında Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Arsenal, buna karşın henüz bir anlaşma sağlayamadı.