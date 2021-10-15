GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde Arsenal ile anlaşan Galatasaray, Elneny'nin 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.
Ocak ayında Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Arsenal, buna karşın henüz bir anlaşma sağlayamadı.
G.SARAY İLE ANLAŞTI İDDİASI
İspanyol basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Mohamed Elneny ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Haberde 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Mısırlı futbolcu ile 2 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Galatasaray'ın ocak ayında Arsenal ile cüzi bir miktarda anlaşma sağlayabileceği, iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise transferin 2022 yazına kalacağı iddia edildi.
MOHAMED VE ELNENY'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM
Transfere dair yaşanan gelişmelerin ardından, Elneny ile Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed sosyal medyada kafa karıştıran paylaşımlar yapmıştı.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır Libya'yı deplasmanda 3-0 yenerken, maçın ardından Mostafa Mohamed Elneny ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
29 yaşındaki orta saha futbolcusu da Galatasaray'ın golcüsüyle olan fotoğrafını paylaşınca, taraftarlar arasında transfer dedikoduları yeniden alevlendirmişti.