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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Mohamed Elneny için yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar Arsenal ile sözleşme uzatmayan Mısırlı futbolcu ile anlaşma sağladı. Cimbom, Premier Lig ekibi ile anlaşırsa, Elneny ocak ayında Galatasaray'a imza atacak. Arsenal ile anlaşma sağlanamazsa transfer yaza kalacak. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 07:37
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

2 sezon önce Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Mohamed Elneny transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

Yaz transfer döneminde Arsenal ile anlaşan Galatasaray, Elneny'nin 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

Ocak ayında Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Arsenal, buna karşın henüz bir anlaşma sağlayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

G.SARAY İLE ANLAŞTI İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Mohamed Elneny ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

Haberde 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Mısırlı futbolcu ile 2 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

Galatasaray'ın ocak ayında Arsenal ile cüzi bir miktarda anlaşma sağlayabileceği, iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise transferin 2022 yazına kalacağı iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

MOHAMED VE ELNENY'DEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Transfere dair yaşanan gelişmelerin ardından, Elneny ile Galatasaray'ın genç golcüsü Mostafa Mohamed sosyal medyada kafa karıştıran paylaşımlar yapmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Mısır Libya'yı deplasmanda 3-0 yenerken, maçın ardından Mostafa Mohamed Elneny ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı! İşte alacağı ücret...

29 yaşındaki orta saha futbolcusu da Galatasaray'ın golcüsüyle olan fotoğrafını paylaşınca, taraftarlar arasında transfer dedikoduları yeniden alevlendirmişti.

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