GALATASARAY HABERİ: Fransız ekibinden Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

Nantes'ın ocak ayındaki transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı öğrenilirken sarı-kırmızılıların ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.