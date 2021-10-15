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GALATASARAY HABERİ: Fransız ekibinden Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ın teknik direktörü Yves Bertucci'nin, A Milli Takım'ın Letonya deplasmanındaki mücadeleyi izlediği ve 22 yaşındaki futbolcuyu oldukça beğendiği ifade edilidi. Fransız ekibinin, ocak ayındaki transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için resmi girişimlere başlayacağı belirtildi. Nantes yönetiminin, Galatasaray'a sunacağı transfer teklifini de belirlediği ortaya çıktı. İşte o teklif, Galatasaray'ın beklediği rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 10:11
GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...

Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de gündemine girdi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...

A Milli Takım formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu Fransa'da da yakından takip edildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...

Yeni Asır'ın haberine göre; Nantes'ın teknik direktörü Yves Bertucci'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu çok beğendiği öğrenildi. Fransız ekibinin ocak ayında Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için girişimde bulunacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...

6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Nantes'ın ocak ayındaki transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı öğrenilirken sarı-kırmızılıların ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

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