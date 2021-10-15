GALATASARAY HABERİ: Fransız ekibinden Kerem Aktürkoğlu için transfer hamlesi! Galatasaray'ın cevabı...

Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de gündemine girdi.
Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de gündemine girdi.
A Milli Takım formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu Fransa'da da yakından takip edildi.
Yeni Asır'ın haberine göre; Nantes'ın teknik direktörü Yves Bertucci'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu çok beğendiği öğrenildi. Fransız ekibinin ocak ayında Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için girişimde bulunacağı belirtildi.
6 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Nantes'ın ocak ayındaki transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için Galatasaray'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı öğrenilirken sarı-kırmızılıların ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.