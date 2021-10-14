GALATASARAY HABERLERİ- Cicaldau'dan flaş Galatasaray ve Morutan sözleri!

Galatasaray taraftarlarının daha önce de çok videosunu görmüştüm ancak yaşadıklarım, hayal ettiklerimin çok ötesinde. İnanılmaz! Böylesine bir tutku ve aşkı başka yerde bulmak çok zor. Galatasaray'da rüyamı yaşıyorum çünkü her şey harika: Taraftarlar, antrenman tesisleri, idman, soyunma odasındaki atmosfer, yemek, yaşadığım yer...

"HEYECANDAN ELLERİ TİTRİYORDU"

Taraftarlar Galatasaray'ın içindeki her şeyi seviyor. Eğer takım oyuncusu olursan, hemen seviliyorsun. Sokaklarda insanlar beni durdurup, fotoğraflar çekiyor. Maske bile takıyor olsam beni tanıyorlar. Bir restoranda akşam vakti yemek bekliyordum ve gözümün kenarıyla bir taraftarın 5 dakika boyunca etrafımda dolaştığını gördüm. Bir noktada cesaretini topladı ve fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. O kadar heyecanlıydı ki elleri titriyordu, telefonu doğru düzgün tutamadı bile. Galatasaray'ın onun için ne kadar önemli olduğunu görün.