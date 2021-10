GALATASARAY HABERLERİ- Cicaldau'dan flaş Galatasaray ve Morutan sözleri!

"BAŞARININ SIRRI ÇALIŞMAK"

Başarımın sırrı basit, çalışmayı seviyorum. Yeteneklerden zevk alıyorum ancak futbol çalışmasını çok seviyorum. Her idmanda yüzde 100'ümü veriyorum ve her maça çok önemli bir maçmış gibi yaklaşıyorum. Saha dışında da bir hayatım var, hedeflerime yönelik yaşıyorum. Her maçta, bir öncekinden daha iyi olmaya çalışıyorum.