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GALATASARAY HABERİ - Kritik karar! Aslan'ın Mostafa Mohamed stratejisi ne olacak? (GS spor haberi)

Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sonuna kadar 4 milyon dolara bonservisini alma hakkına sahip olan sarı-kırmızılılar, Mısırlı golcünün geleceğine göstereceği performansını dikkate alarak karar verecek. Ancak Galatasaray'ın Mohamed için başka bir seçeneği daha bulunuyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ - Kritik karar! Aslan'ın Mostafa Mohamed stratejisi ne olacak? (GS spor haberi)

G.Saray'da Mostafa Mohamed'in kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak... Opsiyon hakkı Galatasaray'da bulunan Mısırlı yıldız için son tarih 31 Aralık... Sarı-Kırmızılılar'ın yılbaşına kadar Mohamed'in bonservisini alma hakkı var... Cimbom, o tarihe kadar 4 milyon dolar verdiği takdirde 'Okçu' Galatasaraylılar'ın tapulu oyuncusu olacak.

GALATASARAY HABERİ - Kritik karar! Aslan'ın Mostafa Mohamed stratejisi ne olacak? (GS spor haberi)

TERİM'İN RAPORU ÇOK ÖNEMLİ

Sözleşmede bir diğer ayrıntı ise Galatasaray'ın 4 milyon doları 2022 yılının haziran ayına kadar ödeyebilme hakkı olması... Sarı-Kırmızılar, Mostafa Mohamed'in performansını son ana kadar takip edecek. Fatih Terim'in raporuna göre harekete geçecek...

GALATASARAY HABERİ - Kritik karar! Aslan'ın Mostafa Mohamed stratejisi ne olacak? (GS spor haberi)

BAŞKA BİR SEÇENEK DAHA VAR

Takvim'in haberine göre; Galatasaray için bir başka seçenek ise Mostafa Mohamed'in opsiyonunun her ihtimale karşı alınması. Potansiyeli olan yıldız isim için Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor. Aslan, Aralık ayında opsiyonu kullanıp, devre arasında oyuncuyu yüksek ücretle satabilir.

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