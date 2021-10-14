GALATASARAY HABERİ - Kritik karar! Aslan'ın Mostafa Mohamed stratejisi ne olacak? (GS spor haberi)

G.Saray'da Mostafa Mohamed'in kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak... Opsiyon hakkı Galatasaray'da bulunan Mısırlı yıldız için son tarih 31 Aralık... Sarı-Kırmızılılar'ın yılbaşına kadar Mohamed'in bonservisini alma hakkı var... Cimbom, o tarihe kadar 4 milyon dolar verdiği takdirde 'Okçu' Galatasaraylılar'ın tapulu oyuncusu olacak.

TERİM'İN RAPORU ÇOK ÖNEMLİ Sözleşmede bir diğer ayrıntı ise Galatasaray'ın 4 milyon doları 2022 yılının haziran ayına kadar ödeyebilme hakkı olması... Sarı-Kırmızılar, Mostafa Mohamed'in performansını son ana kadar takip edecek. Fatih Terim'in raporuna göre harekete geçecek...