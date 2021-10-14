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Fatih Terim'in planı tutmadı! Konyaspor maçında Fernando Muslera...

Son dakika Galatasaray haberi... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, milli arada oynanan 2 hazırlık maçında kalede Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'yi değerlendirmişti. Fernando Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'nda olması nedeniyle Fatih Terim, Konyaspor maçında Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den birini değerlendirmek istiyordu ancak işler değişti. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:09
Fatih Terim'in planı tutmadı! Konyaspor maçında Fernando Muslera...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bu haftaki İttifak Holding Konyaspor maçında Fernando Muslera'yı dinlendirip, yerine Fatih Öztürk veya İsmail Çipe'den birini oynatma planı suya düştü.

Fatih Terim'in planı tutmadı! Konyaspor maçında Fernando Muslera...

Fatih ve İsmail'in son durumlarını görmek amacıyla TFF 1. Lig ekipleri Tuzlaspor ve İstanbulspor ile özel maçlar yaptıran Terim, hayal kırıklığına uğradı. İsmail, 4-3 kazanılan Tuzla karşılaşmasında, Fatih de 3-3 biten İstanbulspor maçında 3'er gol yedi.

Fatih Terim'in planı tutmadı! Konyaspor maçında Fernando Muslera...

10 BİN KİLOMETRE YOL YAPACAK

Yedek kaleciler beklenen düzeyde olmadığı için pazar günü İstanbul'da oynanacak Konyaspor karşılaşmasında kaleyi yine Muslera koruyacak.

Fatih Terim'in planı tutmadı! Konyaspor maçında Fernando Muslera...

Hürriyet'in haberine göre, 15 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle sabaha karşı 2022 Dünya Kupası elemelerindeki Brezilya-Uruguay maçında milli takımının formasını giyecek olan Uruguaylı kaleci, daha sonra 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak gelecek ve doğru dürüst idman dahi yapmadan Nef Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasına çıkacak.

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