"GALATASARAY BÜYÜK BİR FIRSATTI" Futbol dünyası biraz çılgınca. Başakşehir'e karşı oynadığımızda daha çok maça odaklanmıştım. Şehrin güzel olduğunu biliyordum ama burada oynayıp oynamayacağımı bilmiyordum. Bildiğim şey ise Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğuydu. Takımın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Taraftarların ne kadar muhteşem olduğunu duymuştum. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da bilinen bir kulüp olduğunu biliyordum Galatasaray'ın. Benim için çok büyük bir fırsattı ve bu fırsatı yakalayıp, oynamak istedim. Buraya gelmeden önce Galatasaray'da oynayacak olan ilk Danimarkalı olduğumu düşünüyordum. Gelmeden önce birçok arkadaşımla görüştüm ve lig hakkında bilgi aldım. Onlar da bana buranın ne kadar iyi bir yer olduğu hakkında bilgiler verdiler.

Soru: Galatasaray'a transfer olmanı sağlayan en önemli 3 etken? Büyük bir takım olması. Daha fazlasına da ihtiyaç olmadı. Teklif geldiğinde ilk aklıma gelen şey büyük bir taraftarının olmasıydı. Takıma daha çok ben de dahil genç oyuncular geliyor. Bu gizli saklı bir şey değil. Bu beni cezbeden nedenlerden bir tanesi. Takım ve taraftarlar için mücadele etmek önemli bir faktör.