"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"
Avrupa Ligi'nde çok iyi 2 maç oynadık. Topla iyi oynamamız bunu sağladı. Grup lideriyiz ve 6 maçın sonunda lider olarak çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sene ligi ve Avrupa kupasını da kazanmak hedefim. Ancak sadece bu sene değil, önümüzdeki 2-3 yıl içindeki hedefim de bu. Gelirken de kendime koyduğum hedef bu şekildeydi.
"İSTANBUL TRAFİĞİ GİBİSİNİ GÖRMEDİM"
İnanılmaz! Hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim! Trafik çok yoğun! Günaydın ve sağ ol kelimelerini öğrendim. Zamanla öğreneceğim. İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Kız arkadaşım, köpeğim ve ailem burada değiller. Şoförümle beraber İstanbul'u geziyoruz. Onunla da çok iyi bir arkadaşlık bağı kurduk aramızda. Günümün 1 buçuk, 2 saatini telefonda ailemle, kız arkadaşımla konuşarak geçiriyorum.